Фильм «Обещание» за 24 дня домашнего проката собрал менее 10% от бюджета
15 мая 2017 - 17:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Голливудский фильм о Геноциде армян «Обещание» (The Promise) провалился в домашнем прокате: за 24 дня проката в США, с 21 апреля по 14 мая, фильм собрал всего $8.18 млн, что составляет менее 10% бюджета фильма.
Создатели фильм ранее сообщали, что бюджет картины составляет около $100 млн, однако на киносайте Box Office Mojo указано, что бюджет фильма - $90 млн.
Примечательно, что половину этой суммы -$4 млн, фильм собрал за первый уикэнд проката, далее число желающих посмотреть фильм пошло на спад: во вторую неделю - $1.44 млн, в третью - $278 тысяч, а в четвертую - всего $82 тысячи. Между тем, в США «Обещание» показывают в 2251 кинотеатре.
Данный о мировом прокате пока нет.
Между тем, в Армении фильм лидирует в прокате. Во всех кинотеатрах страны «Обещание» возглавило прокат или вошло в тройку лидеров, обогнав «Форсаж 8».
Ранее создатели драмы «Обещание» сообщили об атаках со стороны хакеров. «Хакеры не остановятся ни перед чем, чтобы заставить нас замолчать. Мы получаем многочисленные сообщения о том, что кто-то покупает билеты в кино на «Обещание» и в последний момент их возвращает», - говорится в заявлении создателей The Promise.
Сюжет фильма режиссера Терри Джорджа основан на любовной истории молодого врача Микаэля Погосяна (Оскар Айзек), армянской художницы Анны Кесарян (Шарлотта Ле Бон) и американского журналиста Криса Майерса (Кристиан Бейл). История любви развивается на фоне принудительной депортации армянского населения Османской империи в годы первой мировой войны и Геноцида армян – первого геноцида 20 века.
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