Исследование: Евреев и мусульман в семью готовы принять всего 25% и 5% армян

PanARMENIAN.Net - Примерно четверть армян заявила, что может принять евреев в качестве членов семьи. Об этом свидетельствуют данные нового исследования, проведенного исследовательским центром Пью (Pew Research Center).

Респондентам в 18 странах Центральной и Восточной Европы задали вопрос, готовы ли они принять евреев, мусульман и цыган в качестве граждан своих стран, соседей и членов семьи.

Мусульман в своей семье хочет видеть еще более низкий процент православных армян - всего 5%. Всего один из десяти опрошенных в Армении сказал, что готов принять цыган в семье, по сравнению, например, с 30% в Молдове и 18% в России.

Согласно опросу, только 49% православных армян сказали, что готовы принять католиков в семью.

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