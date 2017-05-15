Фолк-группа Lost Temple Brothers даст 2 концерта в армянском Дилижане
15 мая 2017 - 17:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Известная в России фолк-группа Lost Temple Brothers выступит с концертами в Армении. Об этом сообщили в пресс-службе Dilijan Community Center, передает Sputnik-Армения.
Концерты пройдут 19 и 20 мая в Дилижане. Группа, которая посетит Армению с гастролями впервые, даст два эксклюзивных концерта — в дилижанском амфитеатре и в центральном кафе города Café#2.
«Мы собираемся представить все грани ирландской музыки и обещаем массу положительных эмоций от наших выступлений в Дилижане. В программе наших концертов будут композиции традиционной ирландской музыки в современном исполнении: мажорные и минорные джиги и рилы, под которые хочется танцевать, и завораживающие инструментальные баллады, приглашающие к задушевному разговору», — отметил сооснователь фолк-группы Lost Temple Brothers Станислав Дворец.
В свою очередь, директор Dilijan Community Center Василий Бардадымов, который занимается организацией гастролей группы в Армении, выразил надежду, что концерты Lost Temple Brothers соберут на свои концерты не только жителей Дилижана, но и многочисленных туристов.
«Мы очень надеемся, Уверены, что они получат большое удовольствие от качественной музыки, оригинальной манеры исполнения, а также от интересных площадок, на которых состоятся выступления. Немаловажно, что вход на концерты будет свободным», — отметил Бардадымов.
Основанная братьями Станиславом и Александром Дворецами Lost Temple Brothers, с одной стороны, сохраняет традиционное акустическое звучание ирландской музыки, а с другой — несет в себе энергию инди-рока. В составе фолк-группы четыре человека, которые играют в общей сложности на семи инструментах: Станислав Дворец (банджо, мандолина, флейты, волынка), Александр Дворец (акустическая гитара), Варвара Титова (скрипка) и Артем Киреев (ирландский аккордеон).
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