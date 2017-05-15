ВС Азербайджана подвергли ракетному обстрелу военный объект Минобороны НКР: Жертв нет
15 мая 2017 - 21:52 AMT
PanARMENIAN.Net - 15 мая, в районе 16:30 (по ереванскому времени), ВС Азербайджана в восточном направлении линии соприкосновения с силами Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) прибегли к провокации, обстреляв управляемыми ракетами военный объект Армии обороны НКР.
Как сообщает пресс-служба Минобороны НКР, в результате обстрела частично повреждена военная техника, потерь нет.
«Заявляем, что провокация азербайджанских ВС не останется без ответа, а вся ответственность за последствия ложится на военно-политическое руководство Азербайджана», - отмечается в заявлении.
По сообщению азербайджанских СМИ, уничтожен ЗРК «Оса» и заряжающая машина.
14 мая и в ночь на 15 мая Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск нарушил режим прекращения огня около 60 раз. В указанный период ВС Азербахджана произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 1000 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра.
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