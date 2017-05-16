Новый фильм Меликян с участием Малковича выйдет в прокат 1 сентября

PanARMENIAN.Net - Продюсерский проект российского режиссера армянского происхождения Анны Меликян, альманах «Про любовь. Только для взрослых» выйдет в прокат 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе The Walt Disney Company.

Одну из ролей в фильме исполнил известный американский актер Джон Малкович.В картине также сыграли: Ингеборга Дапкунайте, Тина Далакишвили, Федор Бондарчук, Вика Исакова, Максим Матвеев, Анна Михалкова, Федор Лавров, Лукерья Ильяшенко, Владимир Яглыч, Равшана Куркова и Александр Паль.

Премьера фильма пройдет на закрытии российского кинофестиваля «Кинотавр» 14 июня в Сочи.

Предыдущая режиссёрская работа Анны Меликян «Про любовь» в 2015 году получила гран-при этого фестиваля.

Комедийный альманах рассказывает об обычных людях, затерянных в большом мегаполисе, все они пересекаются друг с другом и у каждого своя история любви. Режиссерами новелл стали Анна Меликян, Павел Руминов («Статус: свободен»), Наталья Меркулова и Алексей Чупов («Интимные места»), Нигина Сайфуллаева («Как меня зовут»), Евгений Шелякин («Пятница», «ЧБ»), Резо Гигинеишвили («Любовь с акцентом»).