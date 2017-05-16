ВС Азербайджана применили миномет и гранатомет на линии соприкосновения с силами НКР
16 мая 2017 - 11:03 AMT
PanARMENIAN.Net - В ночь с 15 на 16 мая Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня около 55 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).
В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций свыше 1200 выстрелов.
На различных участках линии соприкосновения, помимо стрелкового оружия, ВС Азербайджана применили также 60-мм миномет (3 снаряда) и станковый противотанковый гранатомет (9 снарядов). А в восточном направлении линии соприкосновения противник применил управляемую ракету SPIKE. В результате этого частично повреждена одна единица военной техники.
В результате провокации ВС Азербайджана Армия обороны НКР потерь в живой силе не понесла. Передовые подразделения Армии обороны НКР для подавления наступательной активности противника прибегли к ответным действиям, продолжив уверенно выполнять поставленную боевую задачу.
15 мая, в районе 16:30 (по ереванскому времени), ВС Азербайджана в восточном направлении линии соприкосновения с силами Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) прибегли к провокации, обстреляв управляемыми ракетами военный объект Армии обороны НКР.Как сообщает пресс-служба Минобороны НКР, в результате обстрела частично повреждена военная техника, потерь нет. «Заявляем, что провокация азербайджанских ВС не останется без ответа, а вся ответственность за последствия ложится на военно-политическое руководство Азербайджана», - отмечается в заявлении. По сообщению азербайджанских СМИ, уничтожен ЗРК «Оса» и заряжающая машина.
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