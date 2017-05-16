Ереванская постановка «Дюймовочки» получила главный приз театрального фестиваля в Праге

PanARMENIAN.Net - На проходящем международном молодежном фестивале Pidifest в столице Чехии постановка «Дюймовочки» ереванского кукольного театра удостоилась главного приза за лучший спектакль. Об этом корреспонденту PanARMENIAN.Net рассказал режиссер Самсон Мовсесян.

Теневой спектакль «Дюймовочка» поставлен по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Режиссер: Самсон Мовсесян, художник: Карине Бабаян, анимация: Мушег Бабаян. Премьера теневого спектакля «Дюймовочка» состоялась в сентябре 2017 года в Ереванском государственном кукольном театре имени Ованеса Туманяна.

Как отметил режиисер, главный приз получен по итогам зрительского голосования.

«Самым прекрасным было то, что дети в Праге реагировали на спектакль точно так, как реагирует у нас в Ереване», - заметил Мовсесян.

Он сказал, что в настоящее время в ереванском Кукольном театре работает над постановками других детских представлений, например над спектаклем «Винни пух».

Армянский зритель уже знаком с режиссером Мовсесяном по спектаклям «Нос» и «Вий», поставленным на основе произведений Николя Гоголя.