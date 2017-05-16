МИД РФ предупредил россиян о рисках посещения Грузии из-за скандала с Лужковым

PanARMENIAN.Net - В связи с намерением Грузии внести экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в черный список российский МИД предупредил граждан о рисках посещения этой страны.

«Как видим, официальный Тбилиси продолжает систематические провокации, подрывающие процесс оздоровления отношений с Россией. Рационально объяснить такое поведение трудно — ведь российско-грузинская нормализация приносит осязаемые выгоды экономике и гражданам Грузии», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В связи с этим МИД предупредил российских граждан о необходимости «тщательно взвешивать риски, связанные с поездками в Грузию».

Отмечается, что к Лужкову местные власти не решились реально применить санкции и объявили «вердикт» уже после того, как он покинул Грузию.

«Однако в последние годы бывали, к сожалению, и другие случаи — российские граждане в аналогичной ситуации неоднократно подвергались штрафам и даже тюремному заключению», — отметили в российском министерстве.

Ранее заместитель главы МВД Грузии Шалва Хуцишвили сообщил журналистам, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков будет внесен в Грузии в черный список и ему запретят въезд в страну из-за поездок в Абхазию и Южную Осетию.

Абхазия и Южная Осетия объявили о независимости от Тбилиси после войны в августе 2008 года. Россия признала независимость республик. Грузия считает их оккупированными территориями. Согласно грузинским законам, посещение Абхазии и Южной Осетии без разрешения Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет. В России не раз заявляли, что признание республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.