// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

МИД РФ предупредил россиян о рисках посещения Грузии из-за скандала с Лужковым

МИД РФ предупредил россиян о рисках посещения Грузии из-за скандала с Лужковым
16 мая 2017 - 13:56 AMT

PanARMENIAN.Net - В связи с намерением Грузии внести экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в черный список российский МИД предупредил граждан о рисках посещения этой страны.

«Как видим, официальный Тбилиси продолжает систематические провокации, подрывающие процесс оздоровления отношений с Россией. Рационально объяснить такое поведение трудно — ведь российско-грузинская нормализация приносит осязаемые выгоды экономике и гражданам Грузии», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В связи с этим МИД предупредил российских граждан о необходимости «тщательно взвешивать риски, связанные с поездками в Грузию».

Отмечается, что к Лужкову местные власти не решились реально применить санкции и объявили «вердикт» уже после того, как он покинул Грузию.

«Однако в последние годы бывали, к сожалению, и другие случаи — российские граждане в аналогичной ситуации неоднократно подвергались штрафам и даже тюремному заключению», — отметили в российском министерстве.

Ранее заместитель главы МВД Грузии Шалва Хуцишвили сообщил журналистам, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков будет внесен в Грузии в черный список и ему запретят въезд в страну из-за поездок в Абхазию и Южную Осетию.

Абхазия и Южная Осетия объявили о независимости от Тбилиси после войны в августе 2008 года. Россия признала независимость республик. Грузия считает их оккупированными территориями. Согласно грузинским законам, посещение Абхазии и Южной Осетии без разрешения Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет. В России не раз заявляли, что признание республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

 Самое значимое
Китайцы проверяют возможность проживания людей на Луне в течение 200 сутокКитайцы проверяют возможность проживания людей на Луне в течение 200 суток
Четыре студента космического университета в городе Бейхан заняли 10 мая места в модуле под названием «Югонь-1» («Лунный дворец»)
12-летняя девочка в Великобритании побила результаты IQ-теста Хокинга и Эйнштейна12-летняя девочка в Великобритании побила результаты IQ-теста Хокинга и Эйнштейна
Двенадцатилетняя девочка Раджгаури Павар из графства Чешир набрала 162 балла на тестировании, определяющем коэффициента интеллекта.
The Guardian: Из-за потепления отношений между США и курдами растет напряженность на турецкой границеThe Guardian: Из-за потепления отношений между США и курдами растет напряженность на турецкой границе
Несмотря на рост негатива со стороны Турции, Вашингтон продолжает видеть в курдах незаменимых союзников на следующем этапе кампании против «Исламского государства» - шагов в направлении Ракки
Власти Венеции ограничат число посещающих город туристовВласти Венеции ограничат число посещающих город туристов
Власти Венеции установят специальные устройства для подсчета многочисленных туристов, ежедневно приезжающих в город, который вместе с Венецианской лагуной входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Partner news
 Статьи
Да будет свет

Главные научные события марта

 Самое читаемое в разделе
12.000 беженцев возвращаются в освобожденные деревни Алеппо
Ученые установили, что группа крови может влиять на риск сердечного приступа
В Сирии вспыхнули новые бои несмотря на меморандум о зонах деэскалации
Захарова назвала «хамством» статьи азербайджанских журналистов
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Шарль Азнавур будет присутствовать на ереванской премьере балета La Boheme Всемирно известный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур будет присутствовать на ереванской премьере балета La Boheme.
Forbes: Сарик Андреасян попал в топ-20 успешных режиссеров России Издание Forbes включило российского режиссера армянского происхождения Сарика Андреасяна в список самых успешных режиссеров.
Минобороны Армении осуждает провокационные действия ВС Азербайджана Министерство обороны Республики Армения решительно осуждает провокационные действия ВС Азербайджана.
Создатели MP3 объявили формат «мертвым» По словам разработчиков, хотя MP3 все еще остается популярным среди пользователей