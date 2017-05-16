Пираты украли новых «Пиратов карибского моря» и требуют выкуп
16 мая 2017 - 14:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава студии Disney Боб Айгер рассказал, что хакеры угрожают выпустить новый фильм франшизы «Пираты Карибского моря» в сеть, если им не заплатят выкуп в биткоинах. Какую именно сумму запросили злоумышленники, Айгер умалчивает, но инсайдеры уверяют, что она огромна. Студия работает с ФБР и, разумеется, на уступки интернет-террористов идти не собирается.
Кто именно украл «Пиратов», пока не сообщается. Хакеры сообщили, что сперва выпустят пятиминутный фрагмент, потом двадцатиминутный и так далее, пока их финансовые требования не будут исполнены, пишет «Кинопоиск».
Можно сказать, что преступники отрезают новому фильму Disney пальцы, уши и другие части тела. Раньше украденные фильмы просто сливали в сеть, не требуя выкуп.
Бывший хакер Гектор Монсегур, ныне регулярный эксперт программы Outlaw Tech, заявил, что самая сложная задача ФБР в таких делах — найти источник угроз.
«Это сделать практически невозможно. Вокруг полно хакеров со всех уголков мира. Они прекрасно осведомлены о том, как их будут искать. Так что хакер из Египта может юзать русский софт, но будет казаться, что он сам из России, хоть и находится в Египте», — считает Монсегур.
По словам Монсегура, компании вроде Disney и Netflix отлично защищены, но их подрядчики и кинопроизводственные компании поменьше не вкладывают большие средства в защиту от взломов.
Ранее хакер украл новые серии очередного сезона сериала «Оранжевый — хит сезона» с серверов подрядчика Netflix и выложил его в сеть, чтобы продемонстрировать уязвимость компании. Netflix тоже отказался платить требуемые деньги, а многие пользователи, увидев, что выложенные серии не могут похвастаться высоким разрешением, написали, что дождутся качественного релиза на Netflix.
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