Победитель российского «Голоса» спел армянский «Крунк»

PanARMENIAN.Net - Победитель четвертого сезона телепроекта «Голос» иеромонах Фотий (Мочалов) во время сольного концерта в городе Кирове исполнил армянскую композицию Комитаса, пишет газета «Источник новостей».

Выступление Отца Фотия впервые состоялось в Кирове.

«Надеюсь, что кировской публике понравится мой концерт. На нем прозвучат камерные и эстрадные произведения. Я буду петь под аккомпанемент замечательного музыканта Александра Тевелева. Программа достаточно пестрая — от классики до этнических произведений — прозвучат песни на армянском, французском, испанском, английском языках. В целом концерт должен понравиться зрителям с разными вкусами и предпочтениями», — сказал он.

В репертуар иеромонаха, в частности, входит армянская народная песня «Крунк» (Журавль) на музыку великого армянского композитора Комитаса.

Отец Фотий после победы в проекте «Голос» в 2015 году гастролирует по российским городам. Он остается в монастыре, но продолжает выступать с концертами. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что своим искусством отец Фотий «обращает людей к Богу».