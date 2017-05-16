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Между Арменией и Ирландией может быть налажено прямое авиасообщение

Между Арменией и Ирландией может быть налажено прямое авиасообщение
16 мая 2017 - 17:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Замначальника Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении Арсен Погосян принял 16 мая делегацию Ирландии во главе с руководителем авиационного ведомства этой страны Эамонна Бреннана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУГА.

Отмечается, что собеседники обсудили вопросы сотрудничества двух стран в сфере воздушных коммуникаций, в том числе налаживание прямого воздушного сообщения, что позволит развить двусторонние взаимоотношения.

Был затронут также вопрос взаимодействия в рамках международной организации «Евроконтроль» и предстоящих выборов.

По завершении встречи гости побывали в ЗАО «Армаэроинкассация» и международном аэропорту «Звартноц», ознакомившись с работой инфраструктур сферы.

Программа «открытого неба» по обеспечению конкурентных условий при предоставлении авиауслуг была принята правительством Армении 23 октября 2013 года. На армянский рынок уже пришли новые авиакомпании и вернулись ранее действующие в Армении, в их числе - Aegean Airways, Georgian Airways, Iraqi Airways, Al Naser, Mahan Air, Middle East airways, S7 Airlines, Czech, LOT.

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