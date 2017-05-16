Минобороны Армении осуждает провокационные действия ВС Азербайджана
16 мая 2017 - 13:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство обороны Республики Армения решительно осуждает провокационные действия ВС Азербайджана. Об этом говорится в заявлении армянского оборонного ведомства.
«Ответственность за последствия провокационных действий полностью будет нести военно-политическое руководство Азербайджана», – подчеркивается в заявлении МО РА.
15 мая, в районе 16:30 (по ереванскому времени), ВС Азербайджана в восточном направлении линии соприкосновения с силами Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) прибегли к провокации, обстреляв управляемыми ракетами военный объект Армии обороны НКР. Как сообщает пресс-служба Минобороны НКР, в результате обстрела частично повреждена военная техника, потерь нет.«Заявляем, что провокация азербайджанских ВС не останется без ответа, а вся ответственность за последствия ложится на военно-политическое руководство Азербайджана», - отмечается в заявлении. По сообщению азербайджанских СМИ, уничтожен ЗРК «Оса» и заряжающая машина.
Ранеепресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян заявилкорреспонденту PanARMENIAN.Net , что применение Азербайджаном ракеты Spike в отношении армянских позиций Карабаха не является ни новостью, ни неожиданностью.Он подчеркнул, что это очередной террористический шаг Азербайджана, который направлен не только против Армении и Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах), но и против мирового сообщества.
«В случившемся есть также вина международного сообщества, которое долгое время смиряется с террористическим имиджем. То же закрытие офиса ОБСЕ (ереванского – ред.) Азербайджаном является шагом против цивилизованного мира», - сказал Бабаян.
По его словам, поведение Азербайджана обусловлено также внутренними экономическими и политическими причины.
«Клан Алиев уже давно присвоил азербайджанское государство. У них (в Азербайджане – ред.) сейчас серьезный экономический кризис. Накопилось много проблем. Закрылся крупнейший бан Азербайджана, нефтепродукт девальвируется, продукты питания дорожают. Общественность жалуется, а клан Алиевых затыкает всю оппозицию, закрывает оппозиционные СМИ. Удерживание власти для них (клана Алиевых – ред.) – вопрос жизни и смерти, и вопрос больших денег. И это причина, по которой они должны поддерживать образ внешнего врага, чтобы оправдать тем самым положение в глазах общества и перед миром», - сказал Бабаян, добавив, что международное сообщество не должно терпеть такое поведение Азербайджана, в противном случае подобные инциденты будут повторяться снова и снова.
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