Турция боится нового ухудшения отношений с РФ и принимает меры предосторожности
16 мая 2017 - 16:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Стамбула приняли меры предосторожности в связи с возможным нападением боевиков «Исламского государства» на корабли российских ВМФ, проходящие через пролив Босфор. Об этом 16 мая сообщает Hurriyet Daily News, передает Lenta.ru.
Отмечается, что определено почти 150 районов, из которых террористы ИГ могли бы нанести ракетные удары. В этих местах созданы блок-посты.
«Разведывательные подразделения получили информацию о том, что джихадистская группировка может планировать атаки против российских военных кораблей с применением ракет и длинноствольного оружия», — отмечает издание.
Сотрудники правоохранительных органов начали проверять точки, в которых боевики могли бы занять выгодные для нападения позиции. Речь идет о территориях, где корабли подходят близко к берегу.
Для российских кораблей выделили полицейский вертолет и два штурмовых катера.
15 мая большой десантный корабль «Цезарь Куников» Черноморского флота прошел пролив Босфор в направлении Черного моря. Его сопровождала турецкая береговая охрана. Корабль возвращался из Сирии, куда прибыл с грузом. «Повышенные меры безопасности для пролива Босфор принимаются, чтобы не допустить нового витка напряженности в отношениях между Турцией и Россией», говорится в сообщении.
В июне 2016 года президент Турции Тайип Эрдоган сделал первый шаг для налаживания отношений, направив российскому руководству письмо с извинениями за сбитый Су-24. В начале июля состоялся телефонный разговор лидеров двух стран. После разговора российский президент Владимир Путин проинформировал правительство о решении начать процесс нормализации торгово-экономических отношений с Анкарой. По итогам встречи с Эрдоганом в августе Путин заявил, что Москва намерена поэтапно отменять ограничения в отношении турецких производителей.
24 ноября 2015 года турецкий истребитель сбил российский Су-24. В результате инцидента погиб пилот. В Анкаре утверждали, что российский экипаж предупреждали о нарушении турецкого воздушного пространства, однако в Москве это отрицали. После этого Россия ввела против Турции санкции. В конце июня 2016 года турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прислал главе российского государства письмо, в котором выразил «глубокое сожаление» по поводу инцидента. Также он выразил надежду на восстановление партнерских отношений с Россией.
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