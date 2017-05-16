Шарль Азнавур будет присутствовать на ереванской премьере балета La Boheme

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На Украине заблокировали «Яндекс», «ВКонтакте» и «Одноклассники» Президент Украины Петр Порошенко 16 мая подписал указ о новых санкциях против России, которые предполагают, в частности, блокировку доступа к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники». Президент Украины Петр Порошенко 16 мая подписал указ о новых санкциях против России, которые предполагают, в частности, блокировку доступа к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники».