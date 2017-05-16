Шарль Азнавур будет присутствовать на ереванской премьере балета La Boheme
16 мая 2017 - 16:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирно известный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур будет присутствовать на ереванской премьере балета La Boheme.
Балет La Boheme пройдет 29 мая, 4 и 17 июня в Национальном академическом театре оперы и балета им. Спендиаряна в Ереване, сообщает Panorama.am.
Хореографом-постановщиком балета является Рудольф Харатян, музыка Шарля Азнавура.
Художественным руководителем театра в настоящее время являеется заслуженный артист России Константин Орбелян.
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