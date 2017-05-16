Instagram запустил собственные фильтры для селфи

PanARMENIAN.Net - В Instagram Stories добавили более тонкий и зрелый, но подверженный ошибкам подражатель дополняющих реальность фильтров селфи от Snapchat.

Восемь первоначальных «фильтров лица» работают точно так же, как в Snapchat, и позволяют добавлять виртуальные уши коалы, ботанические очки, корону бабочек или морщинисто-гладкий макияж для себя и своих друзей на фотографиях или видео.

Фильтры лица - это последняя основная функция Snapchat Stories, отсутствующая в Instagram после клонирования фрагмента слайдов в формате Snap, наложенных инструментов для творчества, исчезновения прямых сообщений и т. д. Фильтры и еще три функции выходят сегодня для всех пользователей через обновление iOS и Android.

Инструмент «Ластик» позволит удалять рисунки, добавленные к изображению, но не может выставлять объекты из оригинального изображения, так как можно делать в Snapchat.

Новый режим перемотки Instagram воспроизводит видео в обратном порядке, как и один из самых старых фильтров Snapchat.

Самая оригинальная новая функция Instagram - это возможность вводить хештег и добавлять его в сообщения Stories как наклейку с места. Когда зрители коснутся этих наклеек, они будут перемещены на страницу хэштега, где показаны другие общедоступные постоянные записи с этим хэштегом.