Instagram запустил собственные фильтры для селфи
16 мая 2017 - 18:32 AMT
PanARMENIAN.Net - В Instagram Stories добавили более тонкий и зрелый, но подверженный ошибкам подражатель дополняющих реальность фильтров селфи от Snapchat.
Восемь первоначальных «фильтров лица» работают точно так же, как в Snapchat, и позволяют добавлять виртуальные уши коалы, ботанические очки, корону бабочек или морщинисто-гладкий макияж для себя и своих друзей на фотографиях или видео.
Фильтры лица - это последняя основная функция Snapchat Stories, отсутствующая в Instagram после клонирования фрагмента слайдов в формате Snap, наложенных инструментов для творчества, исчезновения прямых сообщений и т. д. Фильтры и еще три функции выходят сегодня для всех пользователей через обновление iOS и Android.
Инструмент «Ластик» позволит удалять рисунки, добавленные к изображению, но не может выставлять объекты из оригинального изображения, так как можно делать в Snapchat.
Новый режим перемотки Instagram воспроизводит видео в обратном порядке, как и один из самых старых фильтров Snapchat.
Самая оригинальная новая функция Instagram - это возможность вводить хештег и добавлять его в сообщения Stories как наклейку с места. Когда зрители коснутся этих наклеек, они будут перемещены на страницу хэштега, где показаны другие общедоступные постоянные записи с этим хэштегом.
Самое значимое
Как рассказали представители Facebook журналистам, дополнительные возможности будут реализованы в ближайшие месяцы, также ведется работа над версией для iOS
Компания Drops и Америабанк запустили новый платежный инструмент, позволяющий заблаговременно и постепенно оплачивать предстоящие крупные платежи.
Технологическая индустрия Армении растет в год на 20%. Ежегодные доходы некоторых из 400 армянских ИТ-компаний составляют $475 млн, а к 2018 году, по оценкам, эта отрасль будет доминирующим сектором экономики страны
По данным Google, на данный момент фирменный магазин контента может похвастать более чем 1 млрд активных пользователей в 190 странах
Partner news
Последние новости
МИД РФ прокомментировал ракетный обстрел Азербайджаном военного объекта НКР МИД России прокомментировал PanARMENIAN.Net ракетный обстрел Азербайджаном военного объекта Нагорно-Карабахской Республики.
Вратарь махачкалинского «Анжи» Давид Юрченко приглашен в сборную Армении Главный тренер сборной Армении по футболу Артур Петросян вызвал 16 легионеров для подготовки к товарищескому матчу со сборной Сент-Китса и Невиса, а также игре отборочного цикла чемпионата мира с командой Черногории.
СМИ: Более 30 человек погибли при ударах ВВС коалиции в Дейр-эз-Зоре Среди погибших 11 детей и шесть женщин.
Шарль Азнавур будет присутствовать на ереванской премьере балета La Boheme Всемирно известный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур будет присутствовать на ереванской премьере балета La Boheme.