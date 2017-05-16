Вратарь махачкалинского «Анжи» Давид Юрченко приглашен в сборную Армении

PanARMENIAN.Net - Главный тренер сборной Армении по футболу Артур Петросян вызвал шестнадцать легионеров для подготовки к товарищескому матчу со сборной Сент-Китса и Невиса, а также игре отборочного цикла чемпионата мира с командой Черногории. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Армении.

В списке приглашенных в армянскую сборную футболистов вратарь российского клуба «Анжи» Давид Юрченко.

Юрченко родился 27 марта 1986 года в Ашхабаде Туркменской ССР. Его дедушка по материнской линии был армянином.

На учебно-тренировочный сбор перед матчами также вызваны: Тарон Восканян («Кармиотиса», Кипр), Тигран Барсегян («Вардар», Македония), Грайр Мкоян («Эстеглал», Иран), Гаэль Андонян («Вериа», Греция), Левон Айрапетян («Пайкан», Иран), Гор Малакян («Сталь», Украина), Эдгар Малакян («Сталь», Украина), Маркос Пиззелли («Ксанти», Греция), Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед», Англия), Руслан Корян («СКА-Хабаровск», Россия), Артур Саркисов («Енисей», Россия), Арас Озбилис («Бешикташ», Турция), Камо Ованнисян («Торпедо-Белаз», Белоруссия), Эдгар Манучарян («Урал», Россия), Армен Амбарцумян («Мордовия», Россия).

Вратарь махачкалинского «Анжи» Юрченко, а также 23-летний полузащитник Армен Амбарцумян вызываются в армянскую сборную впервые.

Матч со сборной Сент-Китса и Невиса пройдет 4 июня на Республиканском стадионе в Ереване. Игра со сборной Черногории – 10 июня в Подгорице.

Отмечается, что список игроков, выступающих в чемпионате Армении, будет оглашен позднее.

После пяти туров Армения с 6 очками делит в отборочной группе четвертое-пятое места со сборной Румынии. Безоговорочным лидером является команда Польши - 13 очков. Сборные Черногории и Дании набрали по семь очков. Аутсайдером группы является команда Казахстана, набравшая всего два очка.

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