МИД РФ прокомментировал ракетный обстрел Азербайджаном военного объекта НКР

PanARMENIAN.Net - МИД России прокомментировал PanARMENIAN.Net ракетный обстрел Азербайджаном военного объекта Нагорно-Карабахской Республики.

«Россия как посредник в урегулировании нагорно-карабахского конфликта осуждает нарушения режима прекращения огня и призывает стороны предпринять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности в зоне конфликта», - говорится в заявлении МИД РФ.

Российское ведомство также отмечает, что данные «о характере объекта, степени его повреждения, а также о наличии жертв среди личного состава противоречивы».

15 мая, в районе 16:30 (по ереванскому времени), ВС Азербайджана в восточном направлении линии соприкосновения с силами Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) прибегли к провокации, обстреляв управляемыми ракетами военный объект Армии обороны НКР. Врезультате обстрела частично повреждена военная техника, потерь нет. «Заявляем, что провокация азербайджанских ВС не останется без ответа, а вся ответственность за последствия ложится на военно-политическое руководство Азербайджана», - отмечается в заявлении. По сообщению азербайджанских СМИ, уничтожен ЗРК «Оса» и заряжающая машина.

Ранее пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян заявилPanARMENIAN.Net , что применение Азербайджаном ракеты Spike в отношении армянских позиций Карабаха не является ни новостью, ни неожиданностью.Он подчеркнул, что это очередной террористический шаг Азербайджана, который направлен не только против Армении и Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах), но и против мирового сообщества.