МИД РФ прокомментировал ракетный обстрел Азербайджаном военного объекта НКР
16 мая 2017 - 19:25 AMT
PanARMENIAN.Net - МИД России прокомментировал PanARMENIAN.Net ракетный обстрел Азербайджаном военного объекта Нагорно-Карабахской Республики.
«Россия как посредник в урегулировании нагорно-карабахского конфликта осуждает нарушения режима прекращения огня и призывает стороны предпринять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности в зоне конфликта», - говорится в заявлении МИД РФ.
Российское ведомство также отмечает, что данные «о характере объекта, степени его повреждения, а также о наличии жертв среди личного состава противоречивы».
15 мая, в районе 16:30 (по ереванскому времени), ВС Азербайджана в восточном направлении линии соприкосновения с силами Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) прибегли к провокации, обстреляв управляемыми ракетами военный объект Армии обороны НКР. Врезультате обстрела частично повреждена военная техника, потерь нет. «Заявляем, что провокация азербайджанских ВС не останется без ответа, а вся ответственность за последствия ложится на военно-политическое руководство Азербайджана», - отмечается в заявлении. По сообщению азербайджанских СМИ, уничтожен ЗРК «Оса» и заряжающая машина.
Ранее пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян заявилPanARMENIAN.Net , что применение Азербайджаном ракеты Spike в отношении армянских позиций Карабаха не является ни новостью, ни неожиданностью.Он подчеркнул, что это очередной террористический шаг Азербайджана, который направлен не только против Армении и Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах), но и против мирового сообщества.
Самое значимое
На одном из холмов у карабахского села Дашушен к 9 мая был установлен высокий светящийся крест - в память о погибших за освобождение и защиту Арцаха военнослужащих.
Ректором крупнейшего вуза Силиконовой долины, Университета Сан-Хосе в США, стала армянка Мэри Папазян.
«Азербайджанский агитпроп своими действиями вызывает уже не столько удивление, сколько смех. Проблема в том, что распространяемая информация своей неграмотностью не только не внушает доверия, но и раскрывает возможное развитие событий, к которым, кажется, готовится Баку»,- написал Асратян
В российско-армянском культурном центре «Вернатун» Армянской Апостольской Церкви Санкт-Петербурга состоялось первое собрание врачей армянского происхождения работающих в культурной столице России.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Азербайджанцы напали на армянскую колонну и устроили драку во время акции ко Дню Победы в Петербурге
Российский эксперт: Армяне на «Бессмертном полку» имели полное право на использование карабахской символики
Сюжет
Последние новости
Вратарь махачкалинского «Анжи» Давид Юрченко приглашен в сборную Армении Главный тренер сборной Армении по футболу Артур Петросян вызвал 16 легионеров для подготовки к товарищескому матчу со сборной Сент-Китса и Невиса, а также игре отборочного цикла чемпионата мира с командой Черногории.
Instagram запустил собственные фильтры для селфи В Instagram Stories добавили более тонкий и зрелый, но подверженный ошибкам подражатель дополняющих реальность фильтров селфи от Snapchat.
СМИ: Более 30 человек погибли при ударах ВВС коалиции в Дейр-эз-Зоре Среди погибших 11 детей и шесть женщин.
Шарль Азнавур будет присутствовать на ереванской премьере балета La Boheme Всемирно известный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур будет присутствовать на ереванской премьере балета La Boheme.