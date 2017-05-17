Арег Балаян из PAN Photo стал победителем фотоконкурса «Авроры»

PanARMENIAN.Net - 16 мая в ереванской арт-галерее «Далан» состоялось открытие выставки Гуманитарной инициативы «Аврора» под названием «Увидеть человечность», где представлены присланные на фотоконкурс «Аврора» работы.

Победителем фотоконкурса стал Арег Балаян из Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики), автор снимка «Наконец-то передышка». Второе место досталось Саркису Булгадаряну (Армения) за фотографию «Ежедневная проблема с водой в деревне Тлик», третье занял Висарут Санхам (Таиланд) с работой «За стальными стенами».

Решением Гуманитарной инициативы «Аврора» специальные призы были присуждены Анаит Айрапетян (Армения) за снимок «Беженцы, отец и сын, в Арцахе» и Ане Каролине де Лима (Бразилия) за фотографию «Мальчик из Раджастана».

«Присланные на фотоконкурс «Аврора» снимки были провокационнымии и убедительными, полными сочувствия и страсти. Они заставляли задуматься. Я был в жюри многих соревнований, но работы участников этого конкурса были исключительными по глубине смысла и уровню мастерства, ведь конкурс организовала премия, посвященная решению наиважнейших мировых проблем», – отметил Джон Стенмайер, председатель жюри фотоконкурса «Аврора».

Гуманитарная инициатива «Аврора» вручит автору лучшего снимка 2500 долларов США. Обладатели второго и третьего места получат 1500 и 1000 долларов США соответственно.

Победителем конкурса короткометражных фильмов «Аврора» стала Мария Фернанда Морено Бельтран (Колумбия), автор мультфильма «Желание». На втором месте – Аза Андресян (Армения) с картиной «Самая молодая девушка на минном поле», а третье занял Евгений Васильцов (Украина) с фильмом «Отец». Решением профессионального жюри Гуманитарная инициатива «Аврора» также присудила особые награды Айку Кбеяну (Армения) за видеоролик «Рождественская елка» и Сантьяго Аркосу Вейнтимилье (Эквадор) за картину «Кожа Палестины».

Гуманитарная инициатива «Аврора» вручит 4000 долларов США режиссеру лучшего фильма. Обладатели второго и третьего места получат 2000 и 1500 долларов США соответственно. Всем десяти обладателям особых наград и призовых мест будет дана уникальная возможность посетить церемонию вручения премии «Аврора» – 2017, которая состоится 28 мая 2017 года в Ереване, Армения.

О начале фотоконкурса и конкурса короткометражных фильмов «Аврора» было объявлено в декабре 2016 года. Всего на конкурсы было прислано 1237 фото из 48 стран и 184 фильма из 27 стран.

Выставка «Увидеть человечность» объединяет 28 снимков, сделанных 23 фотографами из тринадцати стран. Она будет открыта для посетителей до 6 июня 2017 года по адресу: Ереван, ул. Абовяна, 12, второй этаж, арт-галерея «Далан».