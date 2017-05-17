ВС Азербайджана произвели свыше 900 выстрелов в направлении армянских позиций НКР

PanARMENIAN.Net - В ночь на 17 мая ВС Азербайджана произвели по армянским позициям Нагорно-Карабахской Республики (Арцах, НКР) 900 выстрелов. Об этом сообщают в Минобороны Карабаха.

В указанный период азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения 60 раз. По армянским позициям было произведено более 900 выстрелов из разнокалиберного стрелкового оружия. Кроме того, в восточном направлении азербайджанская сторона применила 82- и 120- миллиметровые минометы (соответственно, 4 и 17 снарядов), а в северо-восточном направлении станковый противотанковый гранатомет (5 снарядов).

Передовые подразделения Армии обороны Карабаха прибегли к ответным действия для подавления активности азербайджанской стороны и продолжили уверенно нести боевое дежурство. В настоящий момент ситуация на передовой относительно спокойная.

В ночь на 17 мая ВС Азербайджана произвели по армянским позициям Нагорно-Карабахской Республики (Арцах, НКР) 900 выстрелов.В указанный период азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения 60 раз. По армянским позициям было произведено более 900 выстрелов из разнокалиберного стрелкового оружия. Кроме того, в восточном направлении азербайджанская сторона применила 82- и 120- миллиметровые минометы (соответственно, 4 и 17 снарядов), а в северо-восточном направлении станковый противотанковый гранатомет (5 снарядов).Передовые подразделения Армии обороны Карабаха прибегли к ответным действия для подавления активности азербайджанской стороны и продолжили уверенно нести боевое дежурство. В настоящий момент ситуация на передовой относительно спокойная.