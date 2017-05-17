Пентагон пообещал Турции помощь в борьбе с РПК

PanARMENIAN.Net - Министр обороны США Джеймс Мэттис и министр обороны Турции Фикри Ышик во вторник обсудили в Вашингтоне ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы борьбы с терроризмом.

«Лидеры были едины относительно обеспокоенности по поводу «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которую США считают иностранной террористической организацией, организовавшей убийства невинных мирных граждан Турции и турецких солдат. Министр (Мэттис — ред.) еще раз выразил поддержку Турции в борьбе с РПК и подтвердил планы по расширению сотрудничества в борьбе с РПК вместе с Турцией», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что стороны обсудили кризис в Сирии и договорились «продолжить сотрудничать, чтобы положить конец насилию и способствовать облегчению человеческих страданий». Мэттис и Ышик высказались за «мир и стабильность» в Сирии и Ираке, передает РИА Новости.

Группировка «Исламское государство», против которой США и Турция ведут борьбу в рамках единой коалиции, в пресс-релизе Пентагона не упоминается.

США оказывают военную поддержку сирийским курдам в борьбе с ИГ. При этом Турция считает YPG (отряды народной самообороны сирийских курдов) и PYD (сирийская партия «Демократический союз»), связанными с РПК.