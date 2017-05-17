Марию Шарапову не допустили к чемпионату Франции: Глава WTA не согласен с решением

PanARMENIAN.Net - Российская теннисистка Мария Шарапова не получит приглашение на Открытый чемпионат Франции «Роллан Гаррос», стартующий 28 мая, из-за скандала вокруг запрещенного препарата мельдоний, в употреблении которого призналась спортсменка.

Глава французской Федерации тенниса Бернар Гидечелли 16 мая заявил, что на так называемый «уайлд кард» может рассчитывать игрок, который возвращается после травмы, но никак не после обвинений в применении допинга. Он добавил, что Шарапова сможет попасть на «Роллан Гаррос», когда у нее будет достаточный рейтинг, а по нынешним показателям она на турнир не проходит.

В свою очередь Глава WTA Стив Саймон вступился за российскую теннисистку.

«Уайлд-кард предоставляются на турнирах организаторами, и я полностью поддерживаю тех, кто это приглашение получил. Но с чем я вовсе не согласен, так это с решением FFT. Шарапова уже отбыла дисквалификацию, которую наложил Спортивный арбитражный суд, и нет никаких оснований для дополнительных санкций», – сказал Саймон, передает официальный сайт WTA.

Мария Шарапова вернулась в большой спорт в конце апреля после 15-месячного перерыва. В марте 2016 года на пресс-конференции в США российская теннисистка объявила, что в ее допинг-тесте, взятом в январе, были обнаружены следы мельдония. По словам Шараповой, она не знала о том, что с января 2016 года он был внесен в список запрещенных препаратов. В мае 2016 года Международная федерация тенниса дисквалифицировала Шарапову на два года.