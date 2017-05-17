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В Гонконге продали самый дорогой в мире участок земли за $3 млрд

В Гонконге продали самый дорогой в мире участок земли за $3 млрд
17 мая 2017 - 11:17 AMT

PanARMENIAN.Net - Гонконгская фирма Henderson Land Development, специализирующая на операциях с недвижимостью, выиграла аукцион у восьми компаний на участок земли в деловом центре города, Henderson заплатит за него $3 млрд, или 23.28 млрд гонконгских долларов.

Это первый с 1996 года коммерческий участок земли в центре города, который продают гонконгские власти, отмечает агентство. Сейчас на его месте находится многоуровневая автомобильная стоянка.

Вместо стоянки фирма планирует построить офисное здание, отмечает Bloomberg. По данным South China Morning Post, на купленной земле можно построить небоскреб площадью 43,2 тыс. кв. м. При этом газета утверждает, что это сделка станет покупкой «самого дорогого в мире земельного участка», передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Это первый за два года успешный аукцион для Henderson Land Development, отмечает South China Morning Post, так как в последнее время гонконгские фирмы не выдерживают конкуренцию с китайскими девелоперами. Ранее китайский конгломерат HNA купил несколько участков на месте бывшего аэропорта Кайтак за $3.5 млрд.

Рекордная цена на недвижимость подчеркивает спрос на офисные помещения в центре Гонконга, отмечает Bloomberg. Последним офисным зданием, построенным в центре города, стал небоскреб Международного валютного фонда (2003 год).

Ссылки по теме:
РБК: В Гонконге продали участок земли за рекордные $3 млрд
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