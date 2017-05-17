В Гонконге продали самый дорогой в мире участок земли за $3 млрд
17 мая 2017 - 11:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Гонконгская фирма Henderson Land Development, специализирующая на операциях с недвижимостью, выиграла аукцион у восьми компаний на участок земли в деловом центре города, Henderson заплатит за него $3 млрд, или 23.28 млрд гонконгских долларов.
Это первый с 1996 года коммерческий участок земли в центре города, который продают гонконгские власти, отмечает агентство. Сейчас на его месте находится многоуровневая автомобильная стоянка.
Вместо стоянки фирма планирует построить офисное здание, отмечает Bloomberg. По данным South China Morning Post, на купленной земле можно построить небоскреб площадью 43,2 тыс. кв. м. При этом газета утверждает, что это сделка станет покупкой «самого дорогого в мире земельного участка», передает РБК со ссылкой на Bloomberg.
Это первый за два года успешный аукцион для Henderson Land Development, отмечает South China Morning Post, так как в последнее время гонконгские фирмы не выдерживают конкуренцию с китайскими девелоперами. Ранее китайский конгломерат HNA купил несколько участков на месте бывшего аэропорта Кайтак за $3.5 млрд.
Рекордная цена на недвижимость подчеркивает спрос на офисные помещения в центре Гонконга, отмечает Bloomberg. Последним офисным зданием, построенным в центре города, стал небоскреб Международного валютного фонда (2003 год).
Самое значимое
Четыре студента космического университета в городе Бейхан заняли 10 мая места в модуле под названием «Югонь-1» («Лунный дворец»)
Двенадцатилетняя девочка Раджгаури Павар из графства Чешир набрала 162 балла на тестировании, определяющем коэффициента интеллекта.
Несмотря на рост негатива со стороны Турции, Вашингтон продолжает видеть в курдах незаменимых союзников на следующем этапе кампании против «Исламского государства» - шагов в направлении Ракки
Власти Венеции установят специальные устройства для подсчета многочисленных туристов, ежедневно приезжающих в город, который вместе с Венецианской лагуной входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Partner news
Последние новости
Во Франции стартует 70-й Каннский фестиваль: На Лазурном берегу впервые поднят флаг Армении Армения в 2017 году впервые представлена, как отдельный участник на киномаркете фестиваля.
Минобороны НКР: Пока нет необходимости в ликвидации вертолета Гасанова Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал пресс-секретарь Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики Сенор Асратян.
Марию Шарапову не допустили к чемпионату Франции: Глава WTA не согласен с решением Российская теннисистка Мария Шарапова не получит приглашение на Открытый чемпионат Франции «Роллан Гаррос» из-за скандала вокруг запрещенного препарата мельдоний, в употреблении которого призналась спортсменка.
ВС Азербайджана произвели свыше 900 выстрелов в направлении армянских позиций НКР В указанный период азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения 60 раз