Минобороны НКР: Пока нет необходимости в ликвидации вертолета Гасанова

PanARMENIAN.Net - Необходимости в ликвидации вертолета министра обороны Азербайджана Закира Гасанова, по крайней мере, на данный момент, нет. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал пресс-секретарь Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики Сенор Асратян.

Он напомнил, что 16 мая в азербайджанской прессе появилась очередная дезинформация о том, что армянская сторона якобы намеревалась сбить вертолет министра обороны Азербайджана Закира Гасанова.

«Эта несерьезная и не имеющая отношения к действительности дезинформация нацелена на решение двух задач: «оправдать» совершенную азербайджанскими ВС 15 мая агрессию в отношении военного объекта НКР, чтобы повысить имидж Гасанова в глазах собственного общества, показать, в каких крайне опасных условиях действует бывший дезертир, прошедший путь от рядового солдата до министерского кресла. Напомним, что тот же агитпроп с тем же рвением несколько месяцев назад представлял Закира в роли непосредственного участника ликвидации «армянской диверсионной группы», одним из лучших проявлений чего стал «блестящий успех» в ночь на 25 февраля в направлении Мартуни. В этот день по итогам разработанных под личным руководством Гасанова действий азербайджанская диверсионная группа, оставив на поле боя 5 убитых, возвратилась на исходные позиции, а затем, по привычке, попросила международные организации о посредничестве для того, чтобы забрать тела. Таков истинный Гасанов, и необходимости в ликвидации перевозящего его вертолета, по крайней мере, на данный момент, нет», - сказал Асратян.

Ранее МИД России прокомментировал PanARMENIAN.Net ракетный обстрел Азербайджаном военного объекта Нагорно-Карабахской Республики. «Россия как посредник в урегулировании нагорно-карабахского конфликта осуждает нарушения режима прекращения огня и призывает стороны предпринять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности в зоне конфликта», - говорится в заявлении МИД РФ.

В свою очередь, пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян заявил PanARMENIAN.Net , что применение Азербайджаном ракеты Spike в отношении армянских позиций Карабаха не является ни новостью, ни неожиданностью. Он подчеркнул, что это очередной террористический шаг Азербайджана, который направлен не только против Армении и Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах), но и против мирового сообщества.