Сторонники Эрдогана в США напали на армянских, курдских, езидских демонстрантов

PanARMENIAN.Net - У резиденции турецкого посла в США сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана напали на мирных армянских, курдских и езидских демонстрантов. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

Демонстранты протестовали против визита Эрдогана в США.

На странице ANCA в социальной сети Facebook опубликованы видеозаписи с кадрами нападения на демонстрантов. Как видно из видео трансляции, несколько демонстрантов получили серьезные травмы и были в крови после нападения. При этом выражается мнение, что нападавшие могли быть сотрудниками службы безопасности Эрдогана.

В свою очередь, исполнительный директор Армянского национального комитета Америки Арам Амбарян заявил, что несколько десятков демонстрантов – в основном армяне и турки – проводили мирную акцию у резиденции посла Турции в США, когда подверглись нападению. При этом Амбарян указал, что нападавших было больше, чем демонстрантов.

Ранее армяне США присоединились к акции протеста перед Белым домом 16 мая, чтобы выразить протест против визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон и его встречи с президентом Дональдом Трампом.