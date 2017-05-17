Ветераны сборной Арцахa выиграли международный турнир по футболу
17 мая 2017 - 13:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Ветераны сборной Арцахa по футболу стали победителями международного турнира,посвященного памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.
На состоявшемся в Гаграх 6-ом международном турнире по футболу среди ветеранов, сборная Арцаха 16 мая одержала победу в финальном матче над командой Пятигорска из России со счетом 2:0 и заняла первое место, сообщаетArtsakhpress.am.
Руководитель команды Карен Ванян отметил, что арцахские футболисты в ходе турнира забили 23 гола, пропустив только 1 мяч. Организаторами турнира были отмечены сразу несколько игроков сборной Арцаха.
Лучшим игроком турнира признан Левон Мкртчян, лучшим нападающим – Арсен Саркисян (9 голов) и лучшим вратарем – Александр Мелкумян.
В турнире принимали участие 9 команд из Абхазии, Арцаха, Южной Осетии и нескольких регионов Российской Федерации.
В 2016 году сборная ветеранов Арцаха заняла 2 место, удостоившись серебряной медали и кубка.
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