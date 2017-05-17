Геворк Костанян освобожден от должности полномочного представителя Армении в ЕСПЧ

PanARMENIAN.Net - Решением премьер-министра Армении Геворг Костанян освобожден от должности полномочного представителя Армении в Европейском суде по правам человека.

Соответствующее решение 17 мая подписал премьер-министр РА Карен Карапетян.

Костанян по списку Республиканской партии Армении избран депутатом парламента.

4 августа 2016 года генеральный прокурор РА Геворг Костанян заявил о своем уходе в отставку.

1 июня 2001 года Геворг Костанян был назначен советником министра юстиции Армении 1. С 2002 года Геворг Костанян преподает на юридическом факультете ЕГУ, доцент.

С 15 января 2003 года по 13 мая 2004 года Костанян работал в должности заместителя руководителя аппарата министерства юстиции РА. С мая 2004 до 14 марта 2006 года вновь занимал должность советника министра юстиции. С 2004 года является полномочным представителем правительства Армении в Европейском суде по правам человека. С марта 2006 года по июль 2008 Геворг Костанян занимал должность заместителя министра юстиции. 2 июля 2008 года он был назначен помощником президента Республики Армения и, одновременно, председателем мониторинговой комиссии по борьбе с коррупцией 2. 12 января 2011 года указом президента Армении Геворг Костанян был назначен Военным прокурором, заместителем генерального прокурора Армении.

26 сентября 2013 года президент Армении Серж Саргсян выдвинул кандидатуру Военного прокурора Геворга Костаняна на пост генерального прокурора республики. 1 октября 2013 года кандидатура Геворга Костаняна была вынесена на утверждение Национального собрания Армении. Парламент тайным голосованием утвердил его в должности Генерального прокурора Республики Армения. Из 108 участвовавших в голосовании депутатов «за» проголосовали 103 человека , 3 — «против», воздержавшихся не было, два бюллетеня были признаны недействительными.