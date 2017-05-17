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Эрдоган: Турция не будет учитывать интересы курдов в Сирии

Эрдоган: Турция не будет учитывать интересы курдов в Сирии
17 мая 2017 - 15:09 AMT

PanARMENIAN.Net - Анкара не намерена учитывать интересы курдских вооруженных формирований YPG и PYD при урегулировании конфликта в Сирии. Об этом заявил в Вашингтоне президент Турции Тайип Эрдоган.

«Принятие во внимание (интересов) YPG и PYD в регионе никогда не будет принято (Турцией). Это противоречит глобальному соглашению, которого мы достигли. Мы не должны позволять этим группам манипулировать религиозной и этнической структурой в регионе, используя терроризм (борьбу с терроризмом — ред.) как предлог или извинение», — заявил Эрдоган по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Турция считает YPG (отряды народной самообороны сирийских курдов) и PYD (сирийская партия «Демократический союз») связанной с «Рабочей партией Курдистана», которую Анкара и Вашингтон рассматривают как террористическую организацию. Однако США несмотря на это оказывают военную поддержку сирийским курдам в борьбе с ИГ (террористическая группировка).

Эрдоган сделал заявление на турецком языке, которое транслировалось американскими телеканалами в переводе на английский.

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Ria.ru: Эрдоган заявил, что Турция не будет учитывать интересы курдов в Сирии
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