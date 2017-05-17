В Грузии заявили, что мультфильм «Маша и Медведь» мешает популяризации английского языка

PanARMENIAN.Net - Российский мультфильм «Маша и медведь» мешает популяризации английского языка среди детей в Грузии. Такое мнение выразил министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава.

Глава Минобразования выступил на Форуме педагогов гражданского просвещения в Тбилиси.

«Совсем недавно у меня была встреча с несколькими международными организациями, которые содействуют распространению иностранного языка, среди них были и хорошо вам знакомые «Американские советы» (American councils), я встретился с их руководителями и спросил, кто их главный конкурент. American councils — это международная организация, которая старается популяризовать английский язык. Ее конкурентом в наше время является «Маша и Медведь», — заявил Джеджелава.

По словам министра, мультфильм «Маша и медведь», популяризирующий русскую культуру, по-прежнему один из самых любимых мультфильмов среди детей в Грузии.

«Он супер популярный. Наверное, у вас есть дети и внуки, и вы видите, что «Маша и медведь» побеждает «Американские советы», и побеждает на высоком уровне», — отметил Джеджелава, передает Sputnik-Грузия.

Министр не впервые касается вопроса популярности мультфильма «Маша и медведь». Ранее Джеджелава заявил, что детские сады Грузии не выполняют своих обязанностей должным образом и детей воспитывают «Маша и медведь».