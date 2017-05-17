Казахстан потерял миллионны из-за обанкротившегося банка Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Пенсионные накопления казахстанцев, вложенные миллиардами в обанкротившийся азербайджанский Межбанк, будут возвращены. Об это заявил член коллегии адвокатов этой страны Акрам Гасанов.

Убыток МБА по итогам прошлого года превысил миллиард долларов. В конце прошлой недели стало известно, что банк не может выполнять свои обязательства по выплатам. Как заявил казахстанский экономист Рахим Ошакбаев, средства, вложенные Единым накопительным пенсионным фондом (ЕНПФ) Казахстана в азербайджанский банк, составляют 71.6 миллиарда тенге (около 230 млн долларов США).

15 мая правительство Азербайджана приняло решение оплатить долги банка. Поэтому, как заверяет эксперт, ни ЕНПФ, ни другим компаниям, предоставившим средства Межбанку, ничего не грозит.

«После реструктуризации обязательств Международный банк будет компанией с чистой прибылью. Поэтому у Межбанка не будет каких-либо проблем. И поэтому им беспокоиться не нужно. Просто в Казахстане началась необоснованная паника», — сказал Гасанов, Sputnik-Казахстан.

В качестве источника погашения долгов Межбанка официальный Баку рассматривает два варианта: государственный бюджет и средства Госнефтефонда.

«Первый вариант просто невозможен: как минимум, в 2017 году в госбюджете не заложены расходы на выплату долгов Международного банка. Остается только один вариант — долги МБА будут возвращены только за счет Нефтяного фонда», — предположил юрист.

По его словам, о полном возврате средств речи быть не может, поскольку значительная часть кредитов Межбанком выдавалась без адекватного обеспечения и залога компаниям- однодневкам.

Государство вынуждено брать на себя долги Межбанка, поскольку это представляет собой меньшее из зол. Банкротство МБА привело бы к краху всей банковской системы страны, считает Гасанов.

«Международный банк Азербайджана» является одним из двух государственных банков и наиболее крупным в банковской системе Азербайджана. Банк был основан в 1992 году. По состоянию на 2015 год, численность сотрудников составляла 1 438 человек. Также у банка 35 филиалов, 43 отделения, 752 банкомата и 11 007 POS-терминалов.

Ранее международный банк Азербайджана, крупнейший кредитор в стране, подал заявление о банкротстве в Нью-Йорке, чтобы получить помощь в реструктуризации долга в размере 3.3 миллиарда долларов.