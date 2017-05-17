ВС Карабаха прибегли к превентивным действиям: С азербайджанской стороны есть потери (видео)
17 мая 2017 - 16:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Вооруженные силы Нагорно-Карабахской Республики в ответ на проявленную азербайджанскими ВС в ночь на 17 мая активность прибегли к превентивным мерам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны НКР.
По данным соответствующих служб МО, в результате этого азербайджанская сторона понесла потери. Армия обороны НКР представила видеозапись действий.
Ранее пресс-служба МО НКР сообщила об интенсивном обстреле ВС Азербайджана из минометов различного калибра.15 мая, в районе 16:30 (по ереванскому времени), ВС Азербайджана в восточном направлении линии соприкосновения с силами Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) прибегли к провокации, обстреляв управляемыми ракетами военный объект Армии обороны НКР. Врезультате обстрела частично повреждена военная техника, потерь нет. «Заявляем, что провокация азербайджанских ВС не останется без ответа, а вся ответственность за последствия ложится на военно-политическое руководство Азербайджана», - отмечается в заявлении. По сообщению азербайджанских СМИ, уничтожен ЗРК «Оса» и заряжающая машина.
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