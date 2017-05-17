В Азербайджане лопнул крупный банк – и ситуация на передовой резко накалилась

PanARMENIAN.Net - 12 мая азербайджанский крупнейший банк - Международный банк Азербайджан (МБА), оказавшийся на грани краха в результате дефицита в стране валюты и острого валютного кризиса, прекратил выплаты по внешнему долгу и начал переговоры с кредиторами о реструктуризации. 13 мая МБА подал заявление о банкротстве в Нью-Йорке, чтобы получить помощь в реструктуризации долга в размере 3.3 миллиарда долларов.

Как бывает на фоне внутриазербайджанских проблем, после банкротства крупного банка обстановка на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС вновь усугубилась.

10 мая под обстрел Азербайджана попала съемочная группа армянского телеканала «Шант». При исполнении журналистских обязанностей ранение получил оператор Давид Атоян.

15 мая ВС Азербайджана прибегли к провокации в восточном направлении линии соприкосновения с силами Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР), обстреляв управляемыми ракетами военный объект Армии обороны НКР. В результате обстрела была частично повреждена военная техника. По сообщению азербайджанских СМИ, целью был зенитно-ракетный комплекс ближнего радиуса «Оса». Людских потерь армянская сторона не понесла. Минобороны Карабаха заявило, что провокация без ответа не останется.

Комментируя инцидент, пресс-секретарь президента Карабаха Давид Бабаян заявил PanARMENIAN.Net что поведение Азербайджана обусловлено также внутренними экономическими и политическими причины. «Удерживание власти для них (клана Алиевых – ред.) – вопрос жизни и смерти, и вопрос больших денег. И это причина, по которой они должны поддерживать образ внешнего врага», - сказал Бабаян, добавив, что международное сообщество не должно терпеть такое поведение Азербайджана, в противном случае подобные инциденты будут повторяться снова и снова.

Тем временем, в азербайджанской прессе стала появляться дезинформация о том, что 16 мая армянская сторона якобы намеревалась сбить вертолет министра обороны Азербайджана Закира Гасанова. Пресс-секретарь Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики Сенор Асратян 17 мая, комментируя эту новость, заявил, что необходимости в ликвидации вертолета министра обороны Азербайджана Закира Гасанова, «по крайней мере, на данный момент, нет».

В последующие дни Азербайджан продолжал интенсивный обстрел карабахских позиций. Армянская артиллерия в ответ активно обстрелялась по азербайджанским позициям. На обнародованных пресс-службой Армии обороны НКР кадрах видно уничтожение огневых пунктов, узла управления связи и радиоэлектронной борьбы и транспортно-заряжающей мажины ЗРК «Оса».