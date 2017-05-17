Официально: Пермяков будет отбывать наказание в России

PanARMENIAN.Net - Осужденный в Армении пожизненно за убийство семьи Аветисянов из 7 человек в городе Гюмри российский военнослужащий Валерий Пермяков будет отбывать наказание в России. Об этом сообщили в министерстве Юстиции Армении.

Москва обещает, что убийца армянской семьи будет отбывать пожизненный срок.

«Решение суда РФ гарантирует безоговорочное и полное исполнение приговора гражданину РФ В.Пермякову, приговоренному судом Армении к пожизненному заключению – в порядке, установленном действующими между Арменией и Россией международными соглашениями.

Соглашение о юридической взаимопомощи по вопросам, касающимся нахождения российской базы на территории Армении, четко указано государство, привлекающее к уголовной ответственности в случае совершения преступления военнослужащим, и порядок преследования.

Учитывая это, правоохранительные органы Армении и РФ проводят обсуждения для решения вопроса в рамках Московской конвенции от 1998 г. о передаче заключенных для дальнейшего отбывания наказания», - говорится в сообщении.

23 августа суд в Армении приговорил Пермякова, убившего членов семьи Аветисян, к пожизненному заключению. В рамках следствия по делу об убийстве семьи Аветисян в Гюмри бывшему военнослужащему 102-й российской военной базы в Армении Валерию Пермякову на основании добытых в ходе предварительного следствия доказательств были предъявлены обвинения по пп.1, 5 и 8 ч. 2 ст. 104 («Убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, заказное, а также сопряженное с вымогательством, разбоем или бандитизмом»), пп. 3 и 4 ч.2 ст. 175 («Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, хранилище или помещение; с применением оружия или иных предметов, используемых в качестве оружия») и ч.1 ст.34-329 («Попытка пересечения охраняемой Государственной границы Республики Армения без установленных документов или без надлежащего разрешения») УК РА.

В Гюмри 12 января 2015 года была убита семья Аветисян из шести человек, еще один раненный полугодовалый ребенок скончался в больнице спустя неделю. По подозрению в преступлении в тот же день был задержан российский солдат-срочник Валерий Пермяков — при попытке перехода в Турцию его остановили российские пограничники, которые охраняют границу Армении.