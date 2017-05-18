ВС Азербайджана применили миномет, гранатомет и пушку на линии соприкосновения с силами НКР
18 мая 2017 - 09:57 AMT
PanARMENIAN.Net - В ночьс 17 мая на 18 мая Азербайджан на линии соприкосновения карабахско- азербайджанских войск ВС из разнокалиберного стрелкового оружиянарушили режим прекращения огня около 60 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).
За указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций свыше 650 выстрелов.
В восточном направлении линии соприкосновения, помимо стрелкового оружия, ВС Азербайджана применили также станковый противотанковый гранатомет (23 снаряда), а в северо-восточном направлении – пушку Д-44 (18 снарядов) и 82-мм миномет (4 снаряда).
Передовые подразделения Армии обороны НКР предприняли превентивные действия, продолжив уверенно выполнять поставленную боевую задачу.
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