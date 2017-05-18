Армению на ЧЕ по самбо представят 18 спортсменов

PanARMENIAN.Net - Армению на чемпионате Европы по спортивному и боевому самбо среди мужчин и женщин, который стартует в Минске 19 мая, представят 18 спортсменов. Об этом сообщили в Федерации самбо Армении.

Армянская делегация отправится в столицу Белорусси 18 мая.

В соревнованиях по спортивному самбо будут участвовать: Тигран Киракосян (Ванадзор, весовая категория 52 кг), Максим Манукян (Гюмри, 57 кг), Артур Саакян (ЦСКА, 62 кг), Рафик Манукян (Ванадзор, 68 кг), Арсен Казарян (Ванадзор, 74 кг), Миша Назарян (Гюмри, 82 кг), Эдик Петросян (Спитак, 90 кг), Гарник Сароян (Спитак, 100 кг) и Артур Буниатян (Спитак, +100 кг). В женском турнире примут участие Ася Лазарян (Ереван, 48 кг) и Сосе Баласанян (52 кг, Арцах).

В состязании по боевому самбо примут участие: Григор Мхитарян (Гюмри, 52 кг), Арутюн Саркисян (ЦСКА, 57 кг), Коля Карапетян (Ереван, 62 кг), Вачик Варданян (Егвард, 68 кг), Маврик Насибян (Арцах, 74 кг), Мгер Карапетян (Абовян, 82 кг) и Эдгар Меграбян (Абовян, 90 кг).

В составе делегации Армении на соревнования отправятся также судья Эдуард Асланян, тренеры Микаэл Айрапетян, Вовик Ходжоян, Эрнест Мирзоян, Гагик Казарян, президент Федерации самбо Армении Левон Айрапетян.

В первенстве Европы по самбо, который продлится с 19 по 22 мая, примут участие около 300 спортсменов и спортсменок из 29 стран мира.