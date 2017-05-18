Оппозиционный блок «ЕЛК» бойкотировал речь президента на первом заседании парламента РА

PanARMENIAN.Net - Оппозиционный блок «ЕЛК» («Выход) 18 мая бойкотировал первое заседание нового парламента Армении, на котором выступил с речью президент Армении Серж Саргсян.

Руководитель пресс-службы «ЕЛКа» Тигран Авинян сообщил корреспонденту PanARMENIAN.Net , что депутаты блока вернутся после речи президента и притмут участие в первом заседании парламента.

18 мая стартовало первое заседание НС Армении шестого созыва. На заседании присутствуют президент Армении Серж Саргсян и католикос Гарегин Второй. В порядке, установленном законом, правительство подаст в отставку. В ходе заседания будут избраны председатель НС Армении и его заместители. РПА представила кандидатуры: на пост председателя НС Армении – Ара Баблояна, а его заместителей – Арпинэ Ованнисян и Эдуарда Шармазанова. Блок «Царукян» представил кандидатуру на пост зампредседателя НС Армении – Микаэла Мелкумяна. В ходе заседания РПА поставит на обсуждение вопрос о сокращении числа постоянных комиссий НС Армении с 12 до 9.