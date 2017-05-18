Германия попросила помощи у США в споре с Турцией из-за базы «Инджирлик»
18 мая 2017 - 11:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль попросил у США поддержки в споре с Турцией по поводу военной базы «Инджирлик» в ходе встречи со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном.
Ранее стало известно, что Турция за день до начала предполагаемого визита группы немецких депутатов на военную базу «Инджирлик» проинформировала МИД ФРГ о невозможности данной поездки. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с военной базы «Инджирлик» в Турции в соседние страны.
«Мы снова попросили у американцев поддержки в переговорах с Турцией… Для партнеров по НАТО немыслимо, что мы оказываем давление друг на друга», — приводит агентство заявление Габриэля, сделанное после встречи, передает РИА Новости.
Турция является ключевой страной-членом НАТО на Ближнем Востоке. Турецкая авиабаза «Инджирлик» является одной из основных баз США и НАТО в регионе. По информации из открытых источников, на ней хранится ядерное оружие. В «Инджирлик» базируются самолеты стран международной коалиции во главе с США, участвующей в воздушной операции против террористической организации «Исламское государство».
В операции коалиции против ИГ немецкие военные специалисты задействованы в формировании экипажей для самолетов радиолокационной разведки AWACS НАТО. Берлин также оказывает поддержку при помощи шести самолетов-разведчиков Tornado, которые дислоцированы на базе альянса «Инджирлик» в Турции. Tornado совершают разведывательные миссии в воздушном пространстве над Сирией почти ежедневно. Мандат бундесвера в сирийской операции не предполагает участия в наземных операциях.
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