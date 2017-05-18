Нижняя палата Конгресса США приняла санкции против союзников Асада

PanARMENIAN.Net - Плата представителей Конгресса США одобрила законопроект, вводящий санкции против физических лиц, оказывающих поддержку сирийскому президенту Башару Асаду.

Документ, принятый простым большинством голосов конгрессменов, предусматривает введение санкций на срок до 2021 года для физических лиц, связанных любыми финансовыми отношениями с сирийским правительством или контролируемыми им компаниями.

Под санкции, следует из проекта закона, могут подпасть лица, участвующие в продаже или передаче режиму Асада вооружений или военных технологий, которые «могут быть использованы для нарушения прав человека».

«Преступления Асада против человечности не должны остаться без ответа. Новые санкции позволят ужесточить давление на сирийский режим и его наиболее преданных сторонников, включая Иран и Россию», — заявил спикер Палаты представителей Конгресса Пол Райан, передает Meduza.

В случае одобрения законопроекта обеими палатами Конгресса, то президент США будет обязан ввести санкции в течение 30 дней.

В ноябре 2016 года Палата представителей уже принимала аналогичный законопроект о санкциях против союзников Асада, однако Сенат его так и не рассмотрел.

США в начале апреля 2017 года нанесли удар ракетами «Томагавк» по базе сирийских ВВС в провинции Хомс. Удар, как объявила администрация президента США Дональда Трампа, стал ответом на применение сирийскими правительственным войсками химического оружия в провинции Идлиб.

Дамаск и Москва, выступавшая гарантом соглашения по уничтожению химического оружия в Сирии, обвинения в химатаке отрицают.