Саргсян: Армения в карабахском вопросе готова к компромиссу, а не к уступкам
18 мая 2017 - 17:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Агрессия Азербайджана в апреле 2016 года вновь показала, что как в 1988 году, так и сегодня, борьба за право арцахского народа на самоопределение является единственным верным путем. Об этом в Национальном Собрании президент Армении Серж Саргсян, обращаясь к депутатам парламента нового созыва.
«Закрепление реализации права Арцаха на самоопределение и гарантии безопасности народа не имеет альтернатив», - сказал он.
Саргсян завяил, что Армения в решении карабахского вопроса готова к компромиссу, а не к односторонним уступкам.
«Мы не хотим сохранения статуса-кво, не хотим, чтобы следующее поколение Армении несло бремя решения проблемы (карабахской – ред.). Наши усилия совместно с сопредседателями МГ ОБСЕ направлены на решение этого вопроса», - сказал президент.
По словам лидера Армении, эта позиция четко отображена в переговорном процессе.
«Формулировки в этих основных положениях по урегулированию арцахского (карабахского – ред.) вопроса, содержащие двойственные комментарии, для нас неприемлемы», - подчеркнул он.
Президент отметил, что карабахский вопрос до сих пор не решился не из-за Армении или международных посредников, а из-за Азербайджана, который срывает переговорный процесс и выступает апологетом сохранения статус-кво, не скрывая этого.
«Сколько раз руководство Азербайджана хвасталось, что время работает в его пользу, и что Баку якобы остается только выжидать, когда армия, которая подпитывается нефтедолларами, станет настолько сильной, что сможет решить конфликт в его пользу. Глубоко ошибаются те, кто думают, что стрелка часов вертится только по одну сторону линии соприкосновения. Мы желаем, чтобы конфликт был скорейшим образом решен исключительно мирным путем, однако готовы и всегда будем готовы любой ценой защитить нашу родину, наше достоинство, нашу свободу», - подчеркнул он.
В своем выступлении 18 мая в Национальном Собрании президент Армении Серж Саргсян также заявил, что в ближайшие 5 лет экспорт товаров и услуг должен вырасти до 40 – 45% ВВП. Об этом 18 мая заявил в Национальном Собрании президент Армении Серж Саргсян, обращаясь к депутатам парламента нового созыва.
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