Яна Егорян вошла в топ-20 самых красивых спортсменок мира

PanARMENIAN.Net - Олимпийская чемпионка, российская саблистка армянского происхожденияЯна Егорян попала в топ-20 самых красивых спортсменок мира по версии российского издания «Спорт-Экспресс».

Егорян в рейтинге занимает 16 место.

«Двукратная олимпийская чемпионка и лучшая спортсменка 2016 года по версии «СЭ» — девушка эффектная во всех смыслах», пишет издание.

В марте 2017 года олимпийская чемпионка Яна Егорян завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию, который прошел в Италии.

Яна Егорян родилась 20 декабря 1993 года в Ереване. В 6 лет, вместе с семьей переехала в подмосковный город Химки, где начала заниматься фехтованием под руководством Сергея Сёмина. В дальнейшем с ней также стала работать Елена Жемаева. В качестве своей специализации выбрала фехтование на саблях.