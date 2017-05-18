Forbes: Ювелирный бренд армянки Ani&Alex пробивается в мировые лидеры

PanARMENIAN.Net - На обложке июньского номера американского издания Forbes помещен основатель ювелирного бренда Ani&Alex Каролин Рафаэлян.

Рафаелян зарабатывает 10 миллионов долларов в год, продавая браслеты за 33 доллара.

В статье отмечается, что 80% дохода Ani&Alex составляют эксклюзивные браслеты, над дизайном которых работала сама Каролин Рафаэлян.

Forbes отмечает, что 50-летней армянке принадлежит 80% акций ювелирного бренда, которые оцениваются как минимум в 1,2 миллиарда долларов.

По прогнозам, к 2020 году ювелирный бренд, основанный Рафаэлян, может стать серьезным конкурентом известной марки Pandora, лидером на мировом рынке ювелирных аксессуаров.

Ранее Каролин Рафаэлян вошла в список «50 самых могущественных мам мира», подготовленный американским журналом Working Together. В 2016 году журнал Forbes включил ее в список самостоятельно разбогатевших женщин. Она заняла 22 позицию с состоянием 700 миллионов долларов и стала самой богатой армянкой в мире.