Forbes: Ювелирный бренд армянки Ani&Alex пробивается в мировые лидеры
18 мая 2017 - 12:43 AMT
PanARMENIAN.Net - На обложке июньского номера американского издания Forbes помещен основатель ювелирного бренда Ani&Alex Каролин Рафаэлян.
Рафаелян зарабатывает 10 миллионов долларов в год, продавая браслеты за 33 доллара.
В статье отмечается, что 80% дохода Ani&Alex составляют эксклюзивные браслеты, над дизайном которых работала сама Каролин Рафаэлян.
Forbes отмечает, что 50-летней армянке принадлежит 80% акций ювелирного бренда, которые оцениваются как минимум в 1,2 миллиарда долларов.
По прогнозам, к 2020 году ювелирный бренд, основанный Рафаэлян, может стать серьезным конкурентом известной марки Pandora, лидером на мировом рынке ювелирных аксессуаров.
Ранее Каролин Рафаэлян вошла в список «50 самых могущественных мам мира», подготовленный американским журналом Working Together. В 2016 году журнал Forbes включил ее в список самостоятельно разбогатевших женщин. Она заняла 22 позицию с состоянием 700 миллионов долларов и стала самой богатой армянкой в мире.
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