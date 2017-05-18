Президент Армении принял отставку правительства

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении 18 мая ушло в отставку.

Президент Армении Серж Саргсян принял отставку правительства и поручил членам кабинета до формирования нового правительства продолжать выполнять обязанности.

Согласно законодательству, правительство уходит в отставку в день первого заседания нового парламента Армении.

18 мая стартовало первое заседание НС Армении шестого созыва. На заседании присутствуют президент Армении Серж Саргсян и католикос Гарегин Второй. В порядке, установленном законом, правительство подаст в отставку. В ходе заседания будут избраны председатель НС Армении и его заместители. РПА представила кандидатуры: на пост председателя НС Армении – Ара Баблояна, а его заместителей – Арпинэ Ованнисян и Эдуарда Шармазанова. Блок «Царукян» представил кандидатуру на пост зампредседателя НС Армении – Микаэла Мелкумяна. В ходе заседания РПА поставит на обсуждение вопрос о сокращении числа постоянных комиссий НС Армении с 12 до 9.

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