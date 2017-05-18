Белоруссия поставила Азербайджану бракованные «Буки»
18 мая 2017 - 13:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Белоруссия в 2013 году поставила Азербайджану бракованные ЗРК «Буки-МБ». Скандальная история началась в 2009 году, когда при посещении Минска президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву предложили модернизировать зенитно-ракетные комплексы «Бук-М1» - «Бук-МБ», пишет «Белорусский партизан».
Отмечается, что модернизация велась по поручению белорусского президента Александра Лукашенко. О реализации договора стало известно летом 2013 года, когда на военном параде в Баку в честь 95-летия ВС Азербайджана в колонне прошел первый, прибывший из Белоруссии, ЗРК «Бук-МБ». Тогда же неофициально сообщалось, что Минск поставил Баку два таких комплекса (второй поступил ближе к осени 2014 года – ред.).
«На самом деле ЗРК «Бук-МБ» было поставлено не менее четырех, но об этом стало известно лишь тогда, когда на Украине разгорелся коррупционный скандал», - отмечает издание.
Причем Украина?
Штатную радиолокационную станцию (РЛС), предназначенную для наблюдения за окружающей обстановкой и обнаружения воздушных целей (РЛС типа «Купол-М1», производимую в России – ред.) модернизаторы решили заменить на мобильную трехкоординатную РЛС 80К6М на шасси «Волат» Минского завода. РЛС 80К6М является разработкой входящего в состав ГК «Укроборонпром» предприятия «Научно-производственный комплекс «Искра» (Запорожье, Украина).
Украинские СМИ тогда сообщали о кризисном положении на «Искре», директора менялись каждый год, а убытки исчислялись десятками миллионов долларов.
Относительно участия украинской стороны в белорусско-азербайджанском проекте по модернизации «Буков», на сайте НПК «Искра» сохранилась новость о посещении предприятия в начале сентября 2011 года делегацией представителей ООО «Техносоюзпроект» (входит в состав Госкомвоенпрома Белоруссии) и Министерства обороны Азербайджана в сопровождении представителей ГВП «Спецтехноэкспорт» («Укроборонпром»). Делегатам были показаны возможности РЛС 80К6М.
«Белорусские и азербайджанские специалисты получили всю необходимую информацию относительно исполнения заказа, и выразили удовлетворение результатами визита, о чем был составлен соответствующий протокол», - сообщалось на сайте.
Бракованные «Буки» - Азербайджану
Изданию также удалось выяснить, как исполнялся заказ и во сколько он обошелся белорусской стороне: 9 февраля 2011 года «Спецтехноэкспорт» заключил договор комиссии № STE-4-55-Д/К-11 с НПК «Искра» на продажу четырех радиолокационных станций 80К6М, с правом самостоятельного заключения внешнеэкономических соглашений. «Искра» обязалась изготовить, «Спецтехноэкспорт» - найти покупателя на изделия.
24 июня 2011 года между «Спецтехноэкспорт» и белорусским ООО «Техносоюзпроект» (Минск – ред.) был заключен контракт № STE-4-43-K/КЕ-11 на изготовление и поставку четырех монтажных комплектов РЛС 80К6М. Тех самых, которым предназначено было войти в состав модернизированных для Азербайджана ЗРК «Бук-МБ».
Однако в контракте отмечалось, что «конечным потребителем указанных товаров военного назначения является ООО «Техносоюзпроект». Из-за этой строчки к уголовной ответственности пытались привлечь экс-директора НПК «Искра» Игоря Пресняка.
Отмечается, что его обвиняли по ч. 1 ст. 333 УК Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).
«Именно потому, что изделия «Искры» были поставлены в Азербайджан без разрешительных документов Государственной службы экспортного контроля Украины. 27 апреля 2017 года Шевченковский районный суд Запорожья оправдал Пресняка, которому грозило до трех лет колонии, на основании, что «Искра» - производитель, а потому не несет ответственности за судьбу РЛС 80К6М, которые потом оказались в Азербайджане. В Белоруссию станции согласно контракту поставлял «Спецтехноэкспорт», - сообщает издание.
Отмечается, что изготовленные «Искрой» четыре комплекта РЛС, «Спецтехноэкспорт» передал ООО «Техносоюзпроект» в августе 2012, апреле 2013 и январе 2014 года. По условиям контракта изготовитель обязался осуществить пусконаладочные работы и на протяжении 18 месяцев оказывать услуги по гарантийному обслуживанию РЛС 80К6М в стране конечного потребителя.
Потребителей оказалось двое и между ними с декабря 2012 по ноябрь 2014 годов ездили специалисты «Искры».
«Как минимум 14 раз им пришлось выезжать в Белоруссию и Азербайджан. Весьма любопытный момент, учитывая, что речь шла не только о пусконаладочных и гарантийных работах», - говорится в тексте.
Судя по приговору по делу Игоря Пресняка, копия которого находится в распоряжении «Белорусского партизана», в ходе эксплуатации РЛС были выявлены массовые недостатки.
«Недостатки были в таком количестве, что белорусский заказчик предъявил рекламацию на украинские изделия - РЛС оказались браком. Для устранения недостатков специалисты «Искры» командировались в Белоруссию. Однако, когда «Буки-МБ» добрались до азербайджанского потребителя, то и там ЗРК из-за проблем с РЛС не могли называться боеспособными.
Украинцам пришлось летать не раз и в Баку для устранения брака на изделиях РЛС 80К6М №№ 12Б01, 13Б02, 14Б03 и П0001. В материалах дела Пресняка список выполненных работ по устранению недостатков занимает несколько страниц. В их числе: доработка программного обеспечения и мониторов рабочего места, замена нерабочих блоков, ячеек и кабелей, вышедших из строя реле и прочей радиотехнической мелочи, неправильно установленные фильтры, протекания масла и т.д», - говорится в сообщении.
Если украинский суд подтвердит, что деньги по контракту на поставку РЛС для азербайджанских «Буков» были похищены коррупционерами, тогда будет ясно, что белорусская сторона переплатила 3.5 млн долларов.
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