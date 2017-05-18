Умер Крис Корнелл - солист Audioslave и автор саундтрека «Обещания»
18 мая 2017 - 13:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Автор саундтрека к голливудскому фильму о Геноциде армян «Обещание» (The Promise), известный американский вокалист, звезда альт- и хард-рока Крис Корнелл скоропостижно скончался в Детройте в ночь на 18 мая.
Представитель музыканта Брайан Бамбери, случившееся стало полной неожиданностью.
По его словам Бамбери, Корнелл скончался ночью в Детройте, где группа Soundgarden 17 мая давала концерт. Смерть музыканта, по словам его представителя, была «внезапной и неожиданной», ее причины пока не известны.
Отмечается, что родственники потрясены случившимся и просят СМИ воздержаться от вмешательства в их личную жизнь.
Крис Корнелл родился в Сиэттле в 1964 году и двадцатью годами позже создал вместе с Хиро Ямамото и Кимом Тайилом одну из самых известных групп города, получившую название Soundgarden. Уже в 1990 году группа получила за свой альбом Ultramega OK первую премию Grammy в номинации Best Metal Performance. В 1994 году альбом Superunknown вывел Soundgarden в лидеры чарта Billboard, а позднее телеканал VH1 поместил Soundgarden на 14-е место в списке 100 величайших исполнителей хард-рока.
В 1997 году было объявлено о распаде группы, после чего Корнелл записал свой первый сольный альбом, а затем стал вокалистом группы Audioslave, созданной бывшими инструменталистами группы Rage Against The Machine.
Вместе с Audioslave Корнелл выпустил три альбома, а в 2007 году объявил об уходе и возобновлении сольной карьеры. В 2010 году было объявлено о воссоединении Soundgarden, а в 2012 году вышел новый альбом — King Animal.
В феврале 2017 года Soundgarden объявила о начале тура по Северной Америке, до конца мая она должна была дать концерты в Огайо, Миссури, Колорадо, Техасе и Оклахоме. На назначенный на 19 мая концерт в Коламбусе все билеты были проданы заранее.
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