Саргсян назначил заместителей министра обороны РА

PanARMENIAN.Net - Новым заместителем министра обороны Армении назначен Артак Давтян. Об этом стало известно 18 мая.

Первым заместителем министра обороны стал Артак Закарян, сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующие указы подписал президент Армении Серж Саргсян.

О назначении Давтяна и Закаряна в начале апреля заявил вице-спикер парламента, пресс-секретарь Республиканской партии Эдуард Шармазанов. «Политическое решение принято. Вы их увидите в качестве заместителей министра обороны», - сказал Шармазанов. По его словам, Закарян и Давтян используют свои профессиональные навыки в решении поставленных перед ВС задач.

Ранее правительство Армении 18 мая ушло в отставку.

Президент Армении Серж Саргсян принял отставку правительства и поручил членам кабинета до формирования нового правительства продолжать выполнять обязанности.18 мая стартовало первое заседание НС Армении шестого созыва.