Саргсян назначил заместителей министра обороны РА
18 мая 2017 - 15:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Новым заместителем министра обороны Армении назначен Артак Давтян. Об этом стало известно 18 мая.
Первым заместителем министра обороны стал Артак Закарян, сообщает пресс-служба главы государства.
Соответствующие указы подписал президент Армении Серж Саргсян.
О назначении Давтяна и Закаряна в начале апреля заявил вице-спикер парламента, пресс-секретарь Республиканской партии Эдуард Шармазанов. «Политическое решение принято. Вы их увидите в качестве заместителей министра обороны», - сказал Шармазанов. По его словам, Закарян и Давтян используют свои профессиональные навыки в решении поставленных перед ВС задач.
Ранее правительство Армении 18 мая ушло в отставку.
Президент Армении Серж Саргсян принял отставку правительства и поручил членам кабинета до формирования нового правительства продолжать выполнять обязанности.18 мая стартовало первое заседание НС Армении шестого созыва.
Самое значимое
В эфире Радио «Свобода» Постанджян заявила, что в одном из столов в штабе правящей Республиканской партии Армении есть бумаги, указывающие на фальсификацию данных
Он приступит к исполнению обязанностей Генсека ОДКБ со 2 мая.
В выборах принимают участие три политические силы: две оппозиционные — блок «ЕЛК» и партия «Еркир цирани» и провластная Республиканская партия Армении.
Ле Пен также затронула тему Геноцида армян. Она заявила, что в случае избрания президентом продолжит чтить память жертв Геноцида армян
Partner news
Самое читаемое в разделе
Когда президент Франции Макрон был кандидатом: О Геноциде, карабахском урегулировании и армянской общине
Последние новости
Хабенский прочитает лекцию в Ереване в рамках Aurora Prize Как сообщают организаторы, Хабенский прочитает лекцию по теме: «Эффективная ролевая модель: как вдохновить других помогать тем, кто остро в этом нуждается?»
Умер Крис Корнелл - солист Audioslave и автор саундтрека «Обещания» Автор саундтрека к голливудскому фильму о Геноциде армян «Обещание» (The Promise), известный американский вокалист, звезда альт- и хард-рока Крис Корнелл скоропостижно скончался в Детройте в ночь на 18 мая.
Белоруссия поставила Азербайджану бракованные «Буки» Скандальная история началась в 2009 году
Forbes: Ювелирный бренд армянки Ani&Alex пробивается в мировые лидеры На обложке июньского номера американского издания Forbes помещен основатель ювелирного бренда Ani&Alex Каролин Рафаэлян.