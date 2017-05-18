Хабенский прочитает лекцию в Ереване в рамках Aurora Prize
18 мая 2017 - 15:24 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ереване 28 мая в рамках Aurora Prize российский актер Константин Хабенский проведет открытую лекцию.
Как сообщают организаторы, Хабенский прочитает лекцию по теме: «Эффективная ролевая модель: как вдохновить других помогать тем, кто остро в этом нуждается?»
Лекция пройдет в Доме культуры Российско-Армянского университета.
Константин Хабенский — народный артист России, актер театра и кино, лауреат премий «Кинотавр», «Ника», «Золотой орел» и других.
В 2008 году Константин Хабенский основал благотворительный фонд, помогающий детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Сегодня Фонд входит в десятку крупнейших фандрайзинговых фондов России. Он не только оказывает адресную помощь, но и помогает оснащать клиники необходимым оборудованием, организует собственные реабилитационные программы, повышает квалификацию врачей и меняет отношение общества к теме онкологии.
В 2010 году Константин Хабенский начал реализацию собственного проекта «Студии творческого развития». Детские театральные студии на базе общеобразовательных школ были открыты в Екатеринбурге, Казани, Перми и других городах. Продолжением этого проекта стали фестиваль «Оперение» и благотворительный спектакль «Поколение Маугли».
В 2015 году в Армении от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям была учреждена Премия «Аврора» (Aurora Prize for Awakening Humanity). В память о восьмилетнем Геноциде армян (1915-2023), премия будет вручаться ежегодно до 2023 года. Первым лауреатом премии 24 апреля 2016 года в Еревана стала Маргерит Баранкитс из приюта «Дом Шалом» и больницы REMA в Бурунди. Ставшая свидетелем чудовищного убийства 72 соседей-хуту, которых она тщетно пыталась спасти от уничтожения, Маргерит, тутси по национальности, посвятила последние 20 лет свой жизни помощи детям и сиротам.
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