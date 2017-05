Арцвик не расстроена результатом «Евровидения-2017»

PanARMENIAN.Net - Представительница Армении на международном песенном конкурсе «Евровидение» Арцвик, занявшая 18 место поделилась своими впечатлениями об итогах конкурса.

Арцвик по итогам прошедшего 13 мая в столице Украины финала «Евровидения-2017» заняла 18 место (79 очков) из 25 участников с песней Fly With Me.Победителем стал представитель Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois. Второе место досталось Болгарии, третье – Молдове.

В сети выступление Арцвик многие армянские пользователи расценили, как провальное. Хуже Арцвик выступила на «Евровидении» только певица Эмми в 2012 года, которая не прошла в финал.

Однако по признанию армянской исполнительницы, для нее – это выступление стало «настоящей победой».

«Для меня это настоящая победа, поскольку за те пять лет, которые я пою на профессиональной сцене - это фантастически высокий результат! На самом деле, все, что происходит со мной - это будто сюжет из захватывающей киноленты! Мечты сбываются и это правда!», - написала Арцвик в своем аккаунте в instagram.

По ее словам, счастьем является стоять на большой сцене, тем более, когда исполнителя считают фаворитом и он находится в центре внимания.

«Говорят о том, что ты справилась на все 100%! Говорят о том, что ты в первой пятерке, но что-то случилось и пошло не так! Видимо такова судьба и далее от меня уже ничего не зависело! Правда, я сделала все по максимуму, и я действительно по-настоящему горжусь собой и своими выступлениями на этом конкурсе, конкурсе мирового масштаба! Я не могу передать словами те эмоции, которые я испытала на протяжении последнего полугода, но это абсолютно точно было что-то невероятное! Не скрою, и слезы и радость было все, ведь путь к моей мечте не прост, но я иду к ней благодаря Вам!», - написала Арцвик.

Впервые Армения подала заявку на участие в конкурсе «Евровидение» в 2005 году, но позже отозвала свою заявку. C 14 апреля 2004 года Армения официально входит в состав Европейского вещательного союза, дебютировав на Конкурс песни «Евровидение 2006», прошедшем в Афинах (Греция) в 2006 году, с песней «Without Your Love», которую исполнил Андре. Песня дошла до финала конкурса, заняв восьмую позицию, ознаменовав тем самым удачный дебют Армении. Впервые Армения не прошла в финал Евровидения в 2011 году, представительнице Эмми не хватило одного балла, чтобы пройти в финал. После отказа от участия в конкурсе 2012 года Армения подтвердила свое участие в 2013 году. Армению на «Евровидении-2013» представляла группа Dorians, которая заняла 18 место. Представитель Армении на конкурсе «Евровидение-2014» Арам MP3, набрав 174 балла, занял 4 место. В 2015 году Армению представила группа Genealogy с песней «Face The Shadow». По итогам голосования Армения с 34 баллами заняла 16 место. В 2016 году в Стокгольме представляющая Армению Ивета Мукучян заняла седьмое место на конкурсе.