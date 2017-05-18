Председателем Национального Собрания Армении избран Ара Баблоян

PanARMENIAN.Net - Спикером парламента Армении избран экс-министр здравоохранения Ара Баблоян.

В выборах приняли участие 100 из 105 депутатов. За кандидатуру Баблояна проголосовали 88 депутатов, против - 12.

На пост спикер парламента претендовал также депутат от оппозиционной фракции «ЕЛК» («Выход») Эдмон Марукян.

18 мая стартовало первое заседание НС Армении шестого созыва.

Ара Баблоян родился 5 мая в 1947 году в Ереване. Окончил педиатрический факультет Ереванского государственного медицинского института, по специальности - уролог. Награждён медалью Мхитара Гераци, также медалью полиции Армении «За укрепление сотрудничества». 12 мая 2007 года избран депутатом парламента. Член РПА. 7 июня 2007 года был избран председателем постоянной комиссии по социальным вопросам, по вопросам здравоохранения, материнства и детства.