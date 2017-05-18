Председателем Национального Собрания Армении избран Ара Баблоян
18 мая 2017 - 17:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Спикером парламента Армении избран экс-министр здравоохранения Ара Баблоян.
В выборах приняли участие 100 из 105 депутатов. За кандидатуру Баблояна проголосовали 88 депутатов, против - 12.
На пост спикер парламента претендовал также депутат от оппозиционной фракции «ЕЛК» («Выход») Эдмон Марукян.
18 мая стартовало первое заседание НС Армении шестого созыва.
Ара Баблоян родился 5 мая в 1947 году в Ереване. Окончил педиатрический факультет Ереванского государственного медицинского института, по специальности - уролог. Награждён медалью Мхитара Гераци, также медалью полиции Армении «За укрепление сотрудничества». 12 мая 2007 года избран депутатом парламента. Член РПА. 7 июня 2007 года был избран председателем постоянной комиссии по социальным вопросам, по вопросам здравоохранения, материнства и детства.
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В выборах принимают участие три политические силы: две оппозиционные — блок «ЕЛК» и партия «Еркир цирани» и провластная Республиканская партия Армении.
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