Король Нидерландов признался, что тайно пилотировал самолет
18 мая 2017 - 16:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Король Нидерландов Виллем-Александр признался, что после вступления на престол регулярно управлял самолетом, оставаясь инкогнито. По его словам, он летал вторым пилотом на рейсах KLM Cityhopper, дочерней компании KLM. Об этом он рассказал в интервью газете De Telegraaf, передает Lenta.ru.
Виллем-Александр уточнил, что пассажиры иногда узнавали его по голосу. Он добавил, что дважды в месяц управлял среднемагистральным Fokker 70 в качестве «гостевого пилота», чтобы сохранить лицензию летчика. Монарх уточнил, что носил форму KLM, но никогда не представлялся пассажирам по имени.
По словам Виллема-Александра, ближайшим летом он собирается пройти курсы по пилотированию Boeing 737s. «Было бы приятно когда-нибудь начать полеты в новые пункты назначения, с большим числом пассажиров и на более длинные расстояния. Вот причина, по которой я учусь пилотировать 737», — уточнил он.
Виллем-Александр вступил на трон в 2013 году после отречения от престола своей матери королевы Беатрикс.
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