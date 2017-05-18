Король Нидерландов признался, что тайно пилотировал самолет

PanARMENIAN.Net - Король Нидерландов Виллем-Александр признался, что после вступления на престол регулярно управлял самолетом, оставаясь инкогнито. По его словам, он летал вторым пилотом на рейсах KLM Cityhopper, дочерней компании KLM. Об этом он рассказал в интервью газете De Telegraaf, передает Lenta.ru.

Виллем-Александр уточнил, что пассажиры иногда узнавали его по голосу. Он добавил, что дважды в месяц управлял среднемагистральным Fokker 70 в качестве «гостевого пилота», чтобы сохранить лицензию летчика. Монарх уточнил, что носил форму KLM, но никогда не представлялся пассажирам по имени.

По словам Виллема-Александра, ближайшим летом он собирается пройти курсы по пилотированию Boeing 737s. «Было бы приятно когда-нибудь начать полеты в новые пункты назначения, с большим числом пассажиров и на более длинные расстояния. Вот причина, по которой я учусь пилотировать 737», — уточнил он.

Виллем-Александр вступил на трон в 2013 году после отречения от престола своей матери королевы Беатрикс.