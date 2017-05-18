Маккейн предложил выдворить посла Турции после драки в Вашингтоне
18 мая 2017 - 17:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский сенатор Джон Маккейн предложил выдворить из США посла Турции после драки, произошедшей у резиденции дипломата в Вашингтоне.
Столкновения произошли 16 мая в центре Вашингтона возле резиденции посла Турции. Демонстранты, соглсно сообщению АНКА, были - армяне, курды и езиды. Они протестовали против визита Эрдогана в США. По данным пожарно-спасательной службы, девять пострадавших были доставлены в больницу, причем один из них в тяжелом состоянии, а другой — в крайне тяжелом.
«Я бы вышвырнул турецкого посла вон», — сказал Маккейн, передает РИА Новости.
Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс призвал привлечь к ответственности членов службы безопасности Эрдогана, которые, по его словам, участвовали в драке с протестующими возле резиденции турецкого посла в Вашингтоне.
Ранее армяне США присоединились к акции протеста перед Белым домом 16 мая, чтобы выразить протест против визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон и его встречи с президентом Дональдом Трампом.
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