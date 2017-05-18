Глава МИД РФ: Конфликты на Ближнем Востоке надо решать с участием всех игроков

PanARMENIAN.Net - Конфликтные ситуации на Ближнем Востоке надо решать с участием всех игроков, без попытки кого-либо изолировать. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы в принципиальном плане исходим из того, что сложнейшие проблемы региона Ближнего Востока и севера Африки можно решать только на коллективной основе, на инклюзивной основе с участием всех без исключения так называемых игроков, без попытки кого-то изолировать», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кипра, передает РИА Новости.

Плата представителей Конгресса США одобрила законопроект, вводящий санкции против физических лиц, оказывающих поддержку сирийскому президенту Башару Асаду.

США в начале апреля 2017 года нанесли удар ракетами «Томагавк» по базе сирийских ВВС в провинции Хомс. Удар, как объявила администрация президента США Дональда Трампа, стал ответом на применение сирийскими правительственным войсками химического оружия в провинции Идлиб. Дамаск и Москва, выступавшая гарантом соглашения по уничтожению химического оружия в Сирии, обвинения в химатаке отрицают.